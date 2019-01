Mulher exilada durante menstruação morre isolada com os dois filhos no Nepal

O fenómeno das cheerleaders começou inglês e masculino mas com os anos tornou-se muito americano e muito feminino. Hoje, a dupla função delas é animar a multidão, mais ou menos como uma claque do futebol tradicional, e entretê-la, com acrobacias e pompons, enquanto não regressa a atividade essencial, isto é, o jogo de basebol, de futebol americano ou de outro desporto com muitos tempos mortos.