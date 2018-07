Jovem encontrada com vida sete dias depois de caído de um penhasco na Califórnia

Uma mulher foi encontrada com vida na Califórnia sete dias depois de ter caído com a sua viatura de um penhasco com cerca de 60 metros de altura, avançou a agência de notícias Associated Press.

De com o jornal Sacramento Bee, a mulher foi encontrada, na sexta-feira, por um casal que estava a fazer uma caminhada perto de Big Sur (região costeira a 193 quilómetros ao sul de São Francisco), que avistou um jipe no fundo de um penhasco.

Depois de recolherem alguns itens parcialmente destruídos da viatura, para levarem às autoridades, encontraram a mulher. Angela Hernandez, estava ferida, mas estável.

A mulher de 23 anos foi dada como desaparecida no dia 06 de julho. Apesar de ter conseguido sair do carro, ficou isolada no fundo do penhasco e sobreviveu bebendo a água do radiador do carro.

O casal contactou o serviço de emergência e Angela Hernandez foi levada para o hospital, que entretanto já contou às autoridades que perdeu o controlo da viatura depois de se desviar de um animal, de forma a evitar o embate.