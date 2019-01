Mulher do vice de Trump foi ensinar para escola que proíbe alunos gay e sexo antes do casamento

Karen Pence, a segunda dama dos Estados Unidos, tinha ensinado na Immanuel Christian School entre 2001 e 2013 e voltou agora a tempo parcial. A escola de artes fica em Springfield, no estado da Virgínia, é uma instituição cristã, com ensino desde o jardim-de-infância ao 8.º ano.

A instituição exige que os funcionários e alunos declarem a sua fé em Jesus Cristo e que não tenham relações com pessoas do mesmo sexo, nem sexo antes ou fora do casamento, entre outras práticas. Consideram-nas "má conduta moral".

A informação foi avançada pelo The New York Times (NYT) que analisou os requisitos exigidos aos alunos e funcionários da escola. Os candidatos a uma emprego têm de prometer aderir aos padrões da vida pessoal e profissional que defendem. No site da escola defende-se que o casamento tem apenas um significado: a união de um homem e de uma mulher; que a mulher se deve subjugar ao marido, que são "má conduta moral" o sexo antes ou fora do casamento; as práticas sexuais homossexuais, a transexualidade e a poligamia.

O casal Pence, Karen e o vice-presidente Mike Pence, já se manifestaram publicamente contra as relações homossexuais. Quem os critica argumenta que atualmente têm uma intervenção pública e que esta é uma escola religiosa com posições extremas.

Elizabeth Shakman Hurd, professora de política e religião na Northwestern University, disse ao NYT que "as exigências da escola pareciam mais extremas do que outras escolas religiosas" e observou que "nem todos os cristãos concordariam com elas".

O vice-presidente dos EUA reagiu às críticas, considerando-as "profundamente ofensivas". Em entrevista à Eternal World Television Network disse estar habituado as críticas enquanto figura pública, mas ver "grandes empresas noticiosas a atacar a educação cristã é profundamente ofensivo".

Mike Pence argumentou: "Temos uma boa tradição na educação cristã dos EUA e que está difundida por toda a América, o que celebramos. A liberdade religiosa está na Constituição dos EUA e proíbe que se faça um teste religioso para se manter um cargo público. Vamos deixar os críticos discutirem essa questão, mas a crítica à educação cristã deve parar", cita o Wasghinton Post.

Ao contrário das escolas públicas, os estabelecimentos particulares podem exigir que os alunos e funcionários sigam crenças religiosas específicas e adiram a certos comportamentos a nível privado. Não estão sujeitos às leis da liberdade religiosa e de discriminação no emprego.

Uma porta-voz de Keren Pence disse que a segunda dama aceitou o trabalho em dezembro e há algum tempo que voltou à Immanuel Christian, dando aulas duas vezes por semana. E que filha Charlotte estudou na escola.