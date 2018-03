Pub

O ex-marido é um agente da polícia e terá conseguido que a ex-mulher ficasse detida algumas horas

Uma mulher da Geórgia, nos EUA, alega ter sido presa depois do seu ex-marido, um agente da polícia, ter ficado chateado com um post que ela publicou no Facebook a criticá-lo por não ter ido comprar um medicamento para o filho de ambos, que estava doente.

O rapaz, filho de Anne King e do capitão Corey King, estava com gripe no início de 2015 e a mãe terá pedido ao ex-marido que comprasse ibuprofeno para o filho e que o deixasse na caixa de correio antes de ir para o trabalho, de acordo com o The Atlanta Journal-Constitution (AJC), citado pela Fox News.

No entanto, e segundo Anne King, Corey disse que estava muito ocupado, o que levou Anne a desabafar a sua frustração no Facebook.

"Aquele momento em que todos em casa estão com gripe e pedes ao pai do teu filho para ir comprar (não para mim) mais Motrin e Tylenol e ele recusa", foi o desabafo de Anne, que acrescentou sentir-se "sobrecarregada". Uma amiga, Susan Hines, acabou por comentar o post e no seu comentário insultou o ex-marido de Anne.

Depois de ler o que a ex-mulher e a amiga tinham escrito na rede social, o capitão Corey King pediu para que o post e o comentário fossem retirados, o que ambas terão feito.

No entanto, Anne King e Susan Hines foram acusadas de difamação criminal de caráter - crime que foi declarado inconstitucional na Geórgia em 1982.

No seu testemunho, Corey King disse que o post da ex-mulher sobre o seu papel como pai era impreciso, uma vez que ele cuidava dos filhos desde sempre.

Susan Hines alegou que saiu em defesa da amiga e que nunca pensou que poderia ser presa por causa disso. Numa audiência, a mulher citou a Primeira Emenda da Constituição dos EUA - em que o Estado não pode limitar o direito à liberdade de expressão, entre outros cinco direitos - mas o juiz terá dito que ela poderia insultar o ex-marido da amiga usando todos os palavrões, mas que não o poderia fazer publicamente. E que, portanto, estaria a difamar o caráter do agente da polícia.

O processo indica que Anne terá ficado detida numa cela durante quatro horas e que só saiu depois de ter pago uma fiança no valor de 1000 dólares (cerca de 812 euros).

Em janeiro do ano passado, Anne King processou o ex-marido e ainda um colega deste, o capitão Trey Burgamy, que terá ajudado na detenção da mulher.

Será um juiz a decidir se os dois polícias violaram os direitos constitucionais de Anne King, e se o caso segue para julgamento.