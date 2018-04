Pub

Presidente dos EUA saía do seu clube de golfe quando passou por uma ciclista cuja reação lhe custou o emprego

Juli Briskman foi despedida em novembro de 2017 depois de ter protagonizado um momento que se tornou viral e que envolve o Presidente dos EUA. Na Virginia, a mulher de 50 anos estava a andar de bicicleta quando a comitiva que transportava Donald Trump passou por ela. O líder norte-americano estava a sair do seu clube de golfe, em Sterling. A reação de Juli Briskman foi levantar o dedo do meio na direção dos automóveis e acabou por ser fotografada.

Quando a foto se tornou viral, decidiu informar os recursos humanos da empresa onde trabalhava do que se estava a passar e no dia seguinte foi chamada e informada de que tinha violado a política de redes sociais da empresa ao usar uma imagem "obscena" no Twitter e Facebook.

Mesmo não tendo qualquer referência à empresa nas redes sociais levou a Akima - nome da empresa onde trabalhou seis meses - a despedi-la. Agora, Juli Briskman vai processar a Akima, explica o Guardian.

A queixa apresentada por Briskman tem por base uma eventual violação das leis do trabalho na Virginia, considerando a queixosa que a Akima o despedimento aconteceu por medo de represálias de origem governamental. A Akima tem contratos com o governo norte-americano.

É ainda referido que no início de 2017 um alto quadro da Akima insultou outra pessoa no Facebook, numa discussão sobre o movimento "Black Lives Matter". A página de Facebook do homem identificava a empresa, mas ele apagou o comentário e não foi despedido.

"Apresentei queixa contra o meu antigo empregador porque acredito que todos os americanos não devem ser forçados a escolher entre os seus princípios e o ordenado. Trabalhar para uma empresa que tem negócios com o governo federal deve criar mais oportunidades, mas não deve nunca limitar a capacidade criticar o governo no tempo que é privado", afirmou Juli Briskman.