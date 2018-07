EUA. Mulher de 92 anos acusada de matar filho para não ir para lar

Uma mulher de 92 anos foi acusada de matar o filho de 72 anos para não ir para um lar. De acordo com o gabinete do xerife de Maricopa County, no Arizona, EUA, Anna Mae Blessing disparou sobre Thomas Blessing duas vezes.

Anna Mae Blessing, de acordo com a CNN, mudou-se para casa da namorada do filho, onde viviam os três há cerca de seis meses.

Segundo as autoridades locais, a suspeita afirmou que já "acompanhava há alguns dias as intenções do filho" e que escondeu "duas pistolas no robe antes de confrontar o filho no quarto dele".

Anna Mae Blessing, de 92 anos © Gabine do xerife de Maricopa County

As informações do gabinete do xerife de Maricopa County apontam para que, depois, Anna Mae Blessing tenha apontado uma das armas à namorada do filho, de 57 anos. Na luta entre as duas, uma das armas fugiu do controlo da suspeita, que tentou então "apontar" a segunda pistola à outra mulher, que a derrubou das mãos de Anna Mae antes de ligar para o número de emergência (911).

Quando os polícias chegaram ao local, a mulher de 92 anos estava sentada, em silêncio, na sua "cadeira reclinável e com o filho morto no quarto".

Quando estava a ser levada do local do crime, Anna Mae Blessing disse, de acordo com os documentos do tribunal: "tiraram-me a vida, então eu tiro a vossa".

As autoridades acreditam também que a mulher tencionava suicidar-se, mas que não tinha mais armas para o fazer. Afirmou também que, dado o que fez, deveria ser "colocada a dormir".

A fiança de Anna Mae Blessing, que se encontra detida, é de cerca de 429 mil euros.