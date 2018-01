Pub

Mulher saía de uma estação de comboios quando foi interpelada pelas autoridades

Uma mulher foi detida no Rio de Janeiro, no Brasil, depois de ter sido apanhada a transportar o corpo do marido numa mala, escreve a imprensa brasileira.

Segundo o Globo, a mulher, que ainda não foi identificada, foi abordada por uma patrulha do exército em Magalhães Bastos, na zona oeste do Rio. Estaria a carregar sozinha a mala com o corpo do homem e saía da estação de comboios local, tendo levantado suspeitas dos militares, que acabaram por chamar a Polícia Militar quando constataram que havia um corpo na bagagem.

Ainda não há informação sobre o que terá causado a morte do homem que, veio depois a confirmar-se, é marido da detida. O corpo foi analisado pelos especialistas forenses da Delegacia do Rio de Janeiro antes de ser removido do local.