Mulher acusada de matar o namorado, de o cozinhar e servir a trabalhadores

A vida insiste em dar-nos razões para andarmos maldispostos: são as contas para pagar, a maldita dor nas costas, a chuva, o patrão, a derrota do clube... Porque nos haveríamos de espantar com os cretinos no trânsito? Ou com as trombas da funcionária das finanças? Ou com a indiferença do empregado de mesa? As vidas são difíceis, ganhamos pouco, temos problemas, estamos cansados... Já muito faz a gente, não é?