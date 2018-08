Filho do leão Cecil também foi morto por um caçador

Uma família saiu do carro a meio de um safari, na Holanda, porque pensou que era uma boa ideia tirar fotografias em ambiente selvagem, e foi perseguida por um grupo de chitas. Apesar de ser estritamente proibido sair do automóvel durante o percurso, o casal com uma criança decidiu arriscar. O momento de pânico foi filmado pelos turistas que seguiam noutro automóvel.

"Tiveram muita, muita sorte", disse Niels de Wildt, o guia do parque Beekse Bergen.

As chitas atacam sobretudo animais pequenos, por isso o filho do casal poderia ter sido facilmente confundido e era quem estava realmente em risco.

Veja o vídeo: