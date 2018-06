Pub

Autoridades já perderam a conta ao número de imigrantes ilegais que chegam à costa da Andaluzia de moto de água. Para chegar a Espanha há quem pague cinco mil euros

Cinco mil euros é quanto pode custar a um imigrante ilegal uma viagem em moto de água para passar o estreito de Gibraltar até Espanha. Só em 2017, as autoridades da Andaluzia contabilizaram, até agosto, a chegada de 120 imigrantes ilegais à costa espanhola, dos quais 75% eram menores, noticia o El Mundo. "Depois perderam a conta", escreve o diário.

"Somos os novos coiotes [nome pelo qual são conhecidos os traficantes de pessoas] que passam imigrantes do México para os EUA. Mas nós cobramos muito menos", relata um jovem de Ceuta ao jornal.

Tem sido um modo de vida para muitos jovens marroquinos que compram jet skis pela internet para as depois usar nas viagens clandestinas no estreito de Gibraltar. "Há muitos rapazes que com pouco dinheiro compram uma moto de água. Sabem que podem viver dois a três anos com o dinheiro que conseguem obter passando imigrantes para Espanha", explicou, ao diário espanhol, um dos jovens que conduz uma moto de água e que tinha acabado de chegar de Tanger onde concluiu um negócio. "Na próxima semana vou levar a Espanha um menino de Beni Mellal [no centro de Marrocos] por cinco mil euros", revelou.

Hakim, outro dos jovens contactados pelo diário espanhol, conta que na semana passada levou até Tarifa, no extremo sul de Espanha, um menor de 16 anos. Saíram da praia de Alcazarseguir, na zona costeira de Marrocos, no momento em que a Marinha Real Marroquina estava a proceder à troca de turnos. Uma oportunidade que não deixaram escapar e que se traduziu numa viagem que demorou menos de meia hora e que rendeu a Hakim 4600 euros.

Esta é uma realidade que se tem tornado cada vez mais evidente nos últimos anos e confirmada pelas autoridades espanholas. "Temos patrulhas que tentam perseguir estes traficantes de pessoas, mas não possuímos os meios nem o pessoal necessários para controlar os seus movimentos", admitiu uma fonte da Guardia Civil citado pelo El Mundo.

De acordo com a ONG, Save The Children, em 2017 chegaram a Espanha, tanto em motos de água, como em pequenas embarcações ou passando as fronteiras em Melilla e em Ceuta quase 28.349 migrantes, dos quais 14% era menores.

