Pub

Último mês de 2017 foi o mais escuro de que há registo

Os moscovitas viram apenas seis minutos de sol no passado mês de dezembro. Segundo o principal instituto de meteorologia da Rússia, o Meteonovosti, o último mês de 2017 foi o mais escuro de que há registo: em média, o sol brilha cerca de 18 horas em Moscovo durante o mês de dezembro.

"Foi uma situação extraordinária este ano", disse Romam Vilfand, o líder do centro meteorológico, citado pelo The Moscow Times. O responsável admite que as temperaturas mais altas em Moscovo - este ano, em média 5,8 graus acima do habitual - e as massas de ar do Atlântico, que levaram à formação de nuvens que bloquearam o sol, tenham sido a causa do fenómeno.

O recorde do mês de dezembro mais escuro remontava ao ano 2000, com três horas de sol para os moscovitas.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Apesar das temperaturas mais altas em Moscovo, que têm rondado os sete graus negativos nos últimos dias, nas zonas mais remotas do país é o frio que atinge recordes: na região de Yakutia os termómetros chegaram aos 67 graus centígrados negativos.

O frio é tal que os residentes ficam com as pestanas e os cabelos congelados mal põem um pé fora de casa e as escolas, normalmente abertas mesmo quando estão 40 graus negativos, fecharam devido ao frio intenso.

A fotografia de Anastasia Gruzdeva, que vive na região de Yakutia, tornou-se viral: nas redes sociais, a jovem partilhou o estado em que ficou após sair à rua, com as pestanas e as sobrancelhas cobertas de gelo.