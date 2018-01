Pub

Deria como se a Itália quisesse "dançar sozinha", diz o comissário europeu dos Assuntos Económicos

Numa entrevista ao jornal italiano 'La Stampa', o comissário europeu com o pelouro da economia e finanças públicas considerou que a possibilidade de a Itália ultrapassar o limite de 3% de défice orçamental face ao Produto Interno Bruto equivale a "ir contra a corrente no que respeita à História".

Na entrevista, Moscovici disse que procurar uma isenção face a uma das duas regras de ouro do Pacto de Estabilidade e Crescimento (limite de défice de 3% e dívida pública nos 60% do PIB) seria como se a Itália quisesse "dançar sozinha", já que todos os países europeus estão abaixo desse rácio e com as economias a crescer.

O 'aviso' de Moscovici surge no contexto da pré-campanha para as eleições legislativas, que vão realizar-se a 04 de março deste ano, com algumas forças políticas a sugerirem que estas regras europeias podem não ser cumpridas.