Rebentamento do que se pensa ser uma granada também provocou vários feridos em Adis Abeba, segundo relatos da imprensa local. Primeiro-ministro Abiy Ahmed foi retirado em segurança,

Uma explosão num comício em Adis Abeba, capital da Etiópia, matou e feriu este sábado de manhã várias pessoas e obrigou à evacuação do próprio primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, que tinha acabado de falar e acenava à multidão. No local estão várias ambulâncias, não havendo ainda confirmação do número de mortes, avançadas pelo governante.

O rebentamento do que se julga ser uma granada deu-se quando milhares de pessoas estavam reunidos na praça Meskel para o discurso do governante, que tomou posse há dois meses, depois da resignação inesperada do seu antecessor, Hailemariam Desalegn.



Segundo a polícia local, em declarações ao site Addis Standard, terá sido "uma explosão menor", embora a imprensa relate a existência de vários feridos. O primeiro-ministro foi retirado do local em segurança.



Abiy Ahmed é primeiro membro do grupo étnico Oromo a governar a Etiópia, um grupo que nos últimos três anos esteve envolvido em protestos que resultaram em centenas de mortos. Os Oromo, apesar de maioritários no país, diziam-se marginalizados em termos económicos e políticos e acusam os governantes anteriores de violações dos direitos humanos. Desde que chegou a líder da Etiópia, Ahmed adotou medidas para aliviar a carga securitária do país, como desbloquear centenas de sites e canais de televisão.