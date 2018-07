Morte do 'Elon Musk' russo na prisão motiva inquérito para esclarecer causas

Um inquérito foi aberto para apurar as circunstâncias do alegado suicídio na prisão de um empresário alcunhado pela imprensa como o "Elon Musk russo", que o seu advogado suspeita de ter sido torturado e morto.

"Há razões para acreditar que não se trata de um suicídio", declarou à agência AFP Larissa von Arev, a advogada do empresário e informático Valeri Pchenitchnyi, com boa imagem na comunicação social pelas suas ideias ambiciosas e inovadoras, à semelhança das do mediático multimilionário norte-americano.

Com 56 anos no momento da sua morte, Valeri Pchenitchnyi tinha sido detido em janeiro e acusado de desvio de fundos em grande escala no quadro de um contrato com o Ministério da Defesa russo.

A sua empresa, NovIT PRO, tinha sido encarregada de elaborar um modelo virtual em três dimensões de um submarino que deveria servir aos engenheiros encarregados dos trabalhos de reparação.

Em 5 de fevereiro, três semanas depois da sua detenção, foi encontrado enforcado na sua cela na prisão em São Petersburgo, no noroeste russo.

Os médicos legistas descobriram então "sinais de queimaduras elétricas, fraturas e esperma no corpo de Pchenitchnyi", segundo a sua advogada.

"Mesmo antes da sua morte, a sua viúva, Natália, recebeu notas do seu marido a pedir-lhe, de forma insistente, que 'não pagasse nada a ninguém' e onde insistia na sua inocência", revelou.

Segundo a comunicação social e organizações não-governamentais, é frequente na Federação Russa que detidos com poder nas prisões ou membros da administração penitenciária procurem extorquir, sob ameaça, dinheiro às famílias dos detidos mais vulneráveis.

O serviço penitenciário russo indicou, em comunicado, ter aberto um inquérito para procurar esclarecer as circunstâncias da morte do empresário.

Em 2016, Pchenitchnyi tinha acusado o diretor da sua empresa de desvio de fundos. Detido e colocado em detenção provisória durante vários meses, este último acabou por ser finalmente libertado, antes de acusar, por sua vez, o empresário de ter sobre orçamentado o montante da encomenda do Ministério da Defesa.

"Esta histórica trágica testemunha o facto que os nossos direitos à vida e à saúde não estão garantidos na prisão", acusou Larissa von Arev.

Os defensores dos direitos do homem denunciam, com frequência, as torturas, as humilhações e as agressões nas prisões russas.