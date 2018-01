Pub

Comunidade é vítima de discriminação generalizada. Para a oposição, incidente foi concebido "para incitar a polarização de castas"

Violentos incidentes opuseram ontem manifestantes da casta dalit, na base da escala social na Índia, às forças de segurança em diferentes pontos da capital financeira deste país, Bombaim, um dia depois de um elemento daquele grupo ter sido morto por nacionalistas hindus numa localidade próxima.

O incidente da véspera sucedeu durante uma manifestação na cidade de Pune (a 150 quilómetros de Bombaim) para assinalar o 200.º aniversário da vitória de uma força conjunta de britânicos e dalit sobre a confederação Maratha, que procurava ocupar aquela localidade. Como as forças da confederação eram compostas por elementos de castas superiores, além de árabes, os dalit (oficialmente conhecidos como intocáveis até à independência em 1947) consideram a batalha um momento importante na história deste grupo ainda hoje vítima de discriminação generalizada.

As manifestações em Bombaim produziram interrupções na circulação de trânsito e no funcionamento dos comboios suburbanos, tendo-se estendido também à zona da cidade onde se situa a universidade. Além das manifestações em Bombaim (conhecida como Mumbai, devido à política de indianização dos nomes seguida por um anterior governo do BJP) e Pune, os protestos da comunidade dalit estenderam-se a outras cidades do estado de Maharashtra. A atmosfera permanecia tensa ontem ao final do dia. Em Pune, o responsável local da polícia anunciou a mobilização de "duas companhias" e de "equipas de resposta rápida" para evitar novos confrontos. Foram também tomadas medidas para evitar a disseminação de mensagens de ódio nas redes sociais.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Os manifestantes em Pune foram atacados por nacionalistas hindus ligados ao partido no poder, o BJP, e ao partido baseado em Maharashtra, Shiv Sena (mais radical do que o BJP), que veem como inaceitável a comemoração de uma vitória do colonialista britânico sobre forças indianas. A principal força na oposição, a nível do estado (governo pelo BJP) e no plano nacional, o Partido do Congresso, criticou a atuação das autoridades e outras formações também se pronunciaram de forma contrária ao executivo estadual, afirmando que este "estava ciente das comemorações do 200.º aniversário da batalha e não tomou quaisquer medidas" para prevenir confrontos. O Congresso de Maharashtra condenou ainda o governo local por não ter efetuado a detenção de nenhum dos suspeitos pela morte do manifestante de Pune, um dalit de 28 anos identificado como Rahul Fatangale.

Para aquele partido, toda a situação parece ter sido "concebida pela extrema-direita para incitar a polarização de castas e comunidades no estado".

O presidente nacional do Partido do Congresso, Rahul Gandhi, classificou os incidentes em Pune como resultado da "visão fascista" do BJP e do RSS. Este último é a organização político-cultural na origem do BJP e que advoga uma Índia onde a comunidade hindu deve ocupar claramente o primeiro plano. Rahul Gandhi afirmou que para o BJP-RSS, "os dalit devem permanecer confinados ao nível último da sociedade".