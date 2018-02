Pub

Dirigente trabalhista deixou flores no local onde o corpo do homem, um ex-modelo, foi encontrado

Um sem-abrigo com cerca de 40 anos e de nacionalidade portuguesa, foi encontrado morto esta quarta-feira de manhã numa entrada subterrânea do Metro próxima do Parlamento britânico. O homem era conhecido das equipas de rua e tinha sido modelo no passado. Desconhece-se a causa da morte, mas as autoridades não a estão a investigar como suspeita.

O homem chegou a ser ajudado por funcionários que trabalhavam para o dirigente trabalhista Jeremy Corbyn que, assim que soube da morte do sem-abrigo, deixou flores e um postal no local onde o português foi encontrado sem vida.

O sem abrigo era ajudado por uma instituição de caridade londrina, The Connection, e a equipa que o acompanhava estava a tentar encontrar um emprego ao português: na semana passada o homem tinha enviado uma candidatura para um emprego de empregado de mesa.

Um porta-voz da instituição de caridade, citado pelo Huffington Post, disse que todos ficaram "profundamente entristecidos" pela morte do português. "Ele tinha trabalhado como modelo", revelou.

"Apesar das circunstâncias complexas da sua vida, ele gostava de cantar e frequentava aulas de ioga regularmente", acrescentou o porta-voz.

"Ele tinha forças, talentos e habilidades, mas também teve problemas e as coisas ficaram muito complicadas. O apoio demonstrado pelo público em geral para com a sua situação tem sido muito comovente", disse Pam Orchard, um dos principais responsáveis pelo apoio aos sem-abrigo.

Os deputados, que conheciam o sem-abrigo, uma vez que este costumava ficar muitas vezes naquela entrada subterrânea, local de passagem para o Parlamento, revelaram ter ficado em choque quando a polícia fechou aquela entrada, na estação de metro de Westminster, depois do corpo ter sido encontrado.

O líder trabalhista Jeremy Corbyn colocou flores no local e um cartão onde se lia: "Isto não podia ter acontecido".

Um inquérito sobre a morte do homem vai ser aberto, mas a polícia diz que a morte não está a ser tratada como suspeita.

Um porta-voz do Conselho da Cidade de Westminster, cujos trabalhadores descobriram o homem às 7h15 e tentaram desesperadamente ressuscitá-lo, disse: "Este é um incidente muito triste e vamos trabalhar com a polícia para estabelecerem a causa da morte".

"Enquanto isso, qualquer pessoa preocupada com os sem-abrigo pode visitar o Street Link para alertar as nossas equipas e permitir-nos ajudar", acrescentou.

