Celino Villanueva Jaramillo, de 121 anos, morreu esta quarta-feira no hospital da cidade de San José de Mariquina, no sul do Chile. Nascido em 25 de julho de 1896, nunca foi reconhecido pelo Guinness como o homem mais velho do mundo porque não foi possível verificar oficialmente a sua data de nascimento.

Jaramillo tinha caído da cama uma semana antes e na queda partiu três costelas, uma das quais perfurou um pulmão, o que levou à morte do centenário. Depois de uma operação de emergência e após tratamento intensivo, os médicos estavam otimistas, mas nos últimos dias o pulmão idoso acabaria por ceder e na terça-feira foi chamado um padre para lhe prestar a extrema unção.

"Estamos muito tristes", disse Ivonne Morales, que adotou Celino, juntamente com a mãe, Marta Ramírez, quando o homem tinha 99 anos e estava sozinho. "Ele era parte integrante da nossa família, era o homem da casa", disse Morales ao The Guardian.

Embora tenha sido sempre considerado o homem mais velho do país, e aclamado até pelo Presidente chileno, Sebastian Piñera, Jaramillo nunca recebeu nenhuma atenção especializada, e a família que o adotou também nunca recebeu qualquer apoio institucional ou ajuda geriátrica.

Numa entrevista concedida ao jornal britânico em fevereiro, Marta Ramírez, de 85 anos, revelou que não iria colocar o idoso num lar. "Estou cansada e não é fácil cuidar dele sem apoio - mas ele simplesmente não sobreviveria num lar, eles morrem lá tão rapidamente ", desabafou.

Celino Villanueva foi um trabalhador agrícola que nunca se casou. Não tinha familiares vivos conhecidos. O enterro está marcado para a manhã desta sexta-feira no Cemitério Indígena de Mehuín.

Veja o vídeo do dia em que Celino completou 120 anos: