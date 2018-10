Morreu o fundador da Microsoft Paul Allen

O investidor e multimilionário norte-americano Paul Allen morreu esta segunda-feira, em Seattle, aos 65 anos, noticiam os media internacionais. Tinha um linfoma não-Hodgkin.

Cofundador do gigante da informática Microsoft, empresa que criou em 1975 com Bill Gates, era atualmente presidente da Vulcan, companhia que gere fundos multimilionários com fins filantrópicos.

"É com grande pesar que anunciamos a morte do nosso fundador Paul G. Allen, cofundador da Microsoft e notável homem das tecnologias, filantropo, criador de comunidades, ambientalista, músico e mecenas", anunciou a Vulcan em comunicado.

Allen foi diagnosticado com um linfoma de Hdgkin em em 1983, ano em que decidiu abandonar a Microsoft. Respondeu bem ao tratamento, mas em 2009 foi de novo diagnosticado com este tipo de cancro no sistema linfático.

Após novos tratamentos, aa doença aparentemente entrara em remissão. Mas há duas semanas, Allen anunciou que tinha retomado os tratamentos, pois o cancro voltara a manifestar-se.