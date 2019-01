Morreu Fatima Ali, estrela do 'Top Chef", aos 29 anos

Imagem partilhada pela produtora do programa no Instagram

Fatima Ali, de 29 anos, morreu esta sexta-feira, depois de aproximadamente um ano a lutar contra um cancro raro nos ossos.

Ali ficou em 7º lugar na 15ª temporada do programa, mas, segundo a CNN, era a favorita dos fãs daquela edição, que terminou no início do ano passado.

"Estamos profundamente tristes em partilhar a noticia de que Fatima Ali perdeu a sua corajosa batalha contra o cancro. Os nossos pensamentos estão com a família e os amigos neste momento", escreveu a produtora do programa no Twitter, destacando que as pessoas "se apaixonaram não só pelos dotes culinários" de Fatima, como também "pela sua personalidade e coração".

Natural do Paquistão, Fatima conheceu em 2017 o diagnóstico de sarcoma de Ewing, um cancro nos ossos e tecidos moles. Foi sujeita a quimioterapia e a uma cirurgia para remover um tumor no ombro esquerdo, em janeiro de 2018.

De acordo com a CNN, os médicos declararam que estava livre do cancro cerca de um mês depois, mas, em outubro do ano passado, Fatima revelou que o cancro estava de volta e que só tinha mais um ano de vida. Foi aquilo a que chamou "uma vingança".

Durante os tratamentos, a jovem partilhou várias fotografias suas nas redes sociais, quase sempre com um sorriso. Numa das últimas fotografias, Ali disse que estava "doente e infelizmente a ficar mais doente", e apelou aos fãs para que rezassem por ela.

Fatima abandonou a sua cidade natal aos 18 anos, para perseguir o sonho de se tornar chef. Matriculou-se no Instituto de Culinária da América e começou a trabalhar em vários restaurantes de Nova Iorque. Em 2012, concorreu ao programa Food Network e ganhou.