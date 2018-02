Pub

Mais poderoso do que muitos papas, segundo um biógrafo, Graham foi conselheiro de vários presidentes

O evangelista norte-americano Billy Graham, que pregou a milhões de pessoas, desde a Carolina do Norte até à Coreia do Norte, e foi conselheiro de vários presidentes dos EUA, morreu esta quarta-feira, aos 99 anos. No seu auge, o estilo e retórica esmagadora e a forma rápida de falar valeram-lhe a alcunha de "a metralhadora de Deus".

Graham morreu às 8:00 da manhã (13:00 GMT) na sua casa em Montreat, Carolina do Norte, anunciou Jeremy Blume, porta-voz da Billy Graham Evangelistic Association. O pastor, que nos últimos anos teve cancro, pneumonia e outras doenças, foi retratado na segunda temporada da série da Netflix 'The Crow'.

William Franklin Graham nasceu a 7 de novembro de 1918, numa família presbiteriana que vivia numa quinta perto de Charlotte, na Carolina do Norte. Segundo as suas próprias palavras, na adolescência estava mais preocupado com raparigas e basebol, até ouvir um sermão que o levou até Deus. Foi ordenado em 1939 numa igreja batista, quatro anos antes de casar com Ruth Bell, filha de missionários que tinham estado na China. E pouco tempo depois lançou-se à estrada, pregando em tendas, a congregações e multidões cada vez maiores. Décadas depois encheu estádios, de Nova Iorque a Wembley, em Londres, passando mesmo pela Coreia do Norte, nos anos 70 do século passado.

Com os seus traços duros e olhos azuis penetrantes, Graham ganhou popularidade no púlpito, onde aparecia como uma figura poderosa, andando pelo palco e erguendo uma Bíblia ao declarar Jesus Cristo como a única solução para os problemas da humanidade. De acordo com a sua associação, Graham foi o pregador que chegou a mais pessoas na história da humanidade, atingindo dezenas de milhões em pessoa ou através da televisão.

Acabou também por desempenhar as funções de capelão na Casa Branca para vários presidentes, nomeadamente para Nixon. "Foi provavelmente o líder religioso mais importante do seu tempo", comentou William Martin, autor da biografia A Prophet With Honor: The Billy Graham Story, citado pela Reuters. "Não terá havido mais do que um dois papas, ou talvez uma ou duas outras pessoas, que se tenham aproximado do que ele conseguiu."

No seu 95º aniversário, em 2013, Graham juntou 800 convidados, incluindo os republicanos Sarah Palin, Donald Trump e o milionário Rupert Murdoch, o que reflete a sua importância no movimento conservador da direita religiosa norte-americana. Um influência que começou ainda durante a presidência de Harry Truman, com que se reuniu várias vezes.

Registado como democrata, o pregador jogava golfe com Gerald Ford, passava férias com George H.W. Bush e passou a noite na Casa Branca no primeiro dia de Nixon. Aliás, George W. Bush disse que Graham foi fundamental na redescoberta da sua fé e Obama visitou-o em 2010. "As suas vidas pessoais - algumas deles - eram difíceis. Mas eu amava-os a todos. Admirava-os a todos. Sabia que tinham fardos além daquilo que eu poderia perceber ou compreender", disse em 2007 em entrevista à revista Time.

A forma como Graham utilizou os meios de comunicação ao seus dispor foi pioneira: além da rádios e imprensa, o evangelista espalhou a sua mensagem através de linhas telefónicas e televisão, chegando a casas, igrejas, cinemas e estádios um pouco por todo o mundo. Às suas campanhas, o pregador chamava "cruzadas". Nos últimos anos, e ao contrário de muitos evangelistas tradicionais, Graham abandonou o fundamentalismo para envolver a sociedade de forma mais ampla.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escreveu na rede social twitter que "não havia ninguém" como Billy Graham. "Ele fará falta aos cristãos e a todas as religiões. Um homem muito especial", considerou Donald Trump.

