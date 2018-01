Pub

Última morte foi a de Olivia Nova, que tinha apenas 20 anos

Mais uma morte na indústria pornográfica norte-americana nos últimos dois meses e, desta vez, de uma jovem com apenas vinte anos: Olivia Nova, atriz porno norte-americana, foi encontrada morta na sua casa em Las Vegas, Estados Unidos.

Segundo a agência de modelos Direct Models - da qual Nova fez parte durante um curto período de tempo e que confirmou a morte em comunicado -, a atriz foi levada para a morgue ao meio dia de domingo, dia 7 de janeiro. O resultado da autópsia só será conhecido em seis ou oito semanas. A agência, que lamenta a morte da jovem, refere ainda a sua "bondade e doçura". Desconhece-se para já a causa da morte da atriz.

Olivia Nova morreu cerca de um ano depois de o seu namorado ter-se suicidado, em abril de 2017 - como escreveu no Twitter. Em março de 2017, a jovem tinha começado a sua carreira como atriz pornográfica.

Esta é a quarta morte de uma atriz de filmes pornográficos num curto espaço de tempo, cerca de dois meses. Amanda Friedland, conhecida por Shyla Stylez, tinha 35 anos quando a mãe a encontrou morta na cama, no início de novembro de 2017, no Canadá, de onde era natural.

Cerca de um mês depois, morreu Mercedes Grabowski, que se celebrizou com o nome artístico de August Ames. Tinha 23 anos e foi encontrada em casa na Califórnia. A atriz foi criticada nas redes sociais depois de se recusar a filmar uma cena com um ator que teria feito pornografia gay. Pensa-se que se terá suicidado.

Assim como Yurizan Beltran - conhecida como ou Yuri Luv - encontrada inconsciente na cama, rodeada de comprimidos, em Bellflower, na Califórnia. Tinha 31 anos.

Numa publicação no Twitter, a página Adult Performers Actors Guild apela aos atores que trabalham na indústria pornográfica a serem compreensivos, porque "nunca sabemos aquilo pelo que os outros estão a passar". "Vamos cultivar uma indústria que se importa com os seus!", lê-se no comentário, que inclui as fotografias das quatro atrizes que morreram.