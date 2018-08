Morrem 22 crianças afogadas. Barco que as levava à escola afundou no rio Nilo

O naufrágio de um barco no rio Nilo, no Sudão, provocou a morte de 23 pessoas, sendo que 22 eram crianças. A embarcação de transporte de pessoas seguia com 40 passageiros quando afundou aparentemente por uma falha técnica segundo a agência Suna, agência de notícias do Sudão.

As primeiras informações, citadas pela Reuters, indicam que o motor do barco falhou numa altura em que a corrente do Nilo era muito forte.

A embarcação cruzava o Nilo e transportava em maioria crianças e adolescentes que diariamente usam aquele transporte para chegar à escola no norte do Estado do Rio Nilo, no Sudão. O destino era uma escola em Kabna, uma pequena aldeia no norte do Sudão.

A Suna não indica as idades das vítimas, apenas especifica que a vítima adulta é uma mulher que era funcionária de um hospital sudanês.

De acordo com a agência de notícias sudanesa, as autoridades estão a realizar buscas mas até ao momento não foi encontrado ainda nenhum corpo das vítimas.