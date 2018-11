Morre ativista ucraniana vítima de ataque com ácido

Kateryna Handziuk, uma ativista pela transparência e contra a corrupção morreu após um combate de três meses na sequência de ferimentos sofridos por um ataque com ácido. A assessora política do autarca de Kherson, no sul da Ucrânia, foi atacada no dia 31 de julho à porta de casa.

Um indivíduo despejou-lhe uma garrafa de ácido sulfúrico para cima. Em consequência, 30% do corpo sofreu queimaduras. Após dois dias nos cuidados intensivos naquela cidade de 300 mil habitantes acabou por ser transferida para a capital, Kiev. No total foi submetida a 11 operações cirúrgicas.

A polícia relatou a detenção de um suspeito que já tinha um longo historial criminoso. Mas acabou por ser libertado, em face de testemunhos que o inocentaram.

Voz crítica da atuação da polícia na sua região, no outono de 2017 acusou uma chefia da Polícia Regional de Kherson, Artem Antoshchuk, de suborno. O polícia levou Handziuk a tribunal e ganhou o caso, mas segundo o site Hromadske, a ativista só pôde refutar parcialmente suas alegações.

Para o procurador-geral da Ucrânia, Yuriy Lutsenko, o ataque a Kateryna Handziuk foi ordenado por forças de segurança. Segundo uma publicação no Facebook do magistrado, que postou uma fotocópia de um memorando do caso, o ataque foi realizado com a "assistência de organizações separatistas no sul da Ucrânia" com o objetivo de "desestabilizar a situação sócio-política" na região.

Em junho, Serhiy Nikitenko, o seu amigo jornalista e colega no site Most, fundado por ambos, foi agredido por desconhecidos.

No Most, Handziuk escrevia artigos e investigações sobre corrupção nos órgãos locais e sobre o separatismo.

"Incrivelmente corajosa"

O comissário europeu para a Política de Vizinhança e Negociações de Alargamento reagiu no Twitter. "Muito triste com a notícia da morte a incrivelmente corajosa Kateryna Handziuk. Ataques contra ativistas da sociedade civil são inaceitáveis", escreveu o austríaco Johannes Hahn.