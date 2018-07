Mont-Saint-Michel evacuado "por precaução"

Polícia francesa detém suspeito que motivou encerramento do Monte Saint-Michel

O monumento do Monte Saint-Michel, no oeste de França, foi evacuado hoje de manhã "por precaução", tendo sido retirados os turistas e habitantes devido à presença de um suspeito que ameaçou as forças da ordem, anunciou a polícia francesa.

Várias testemunhas assinalaram o suspeito quando entrou no local turístico, um dos mais visitados de França, com uma média de mil por dia, disse a polícia.

Cerca das 7:45 locais, um guia turístico, que seguia num pequeno autocarro para o Monte Saint-Michel, alertou a polícia para um passageiro que apresentou um comportamento agressivo, com ameaças aos agentes da autoridade.

Um helicóptero da polícia sobrevoa o local.