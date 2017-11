Pub

Americana diz que é um sonho tornado realidade

Uma jovem modelo americana vendeu a virgindade por 2,5 milhões de euros. O comprador foi um empresário de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, mas terá havido um ator de Hollywood a licitar. "É um sonho tornado realidade", diz, citada pela imprensa britânica.

Giselle, de 19 anos, revelou que o dinheiro angariado será usado para pagar os estudos, comprar uma casa e viajar pelo mundo. "Nunca imaginei que a licitação atingisse 2,5 milhões de euros", confessou.

A agência Cinderella Escorts, que intermediou o negócio, alega que um ator de Hollywood ofereceu 2,4 milhões de euros, mas não revela a identidade do licitador.

A modelo rejeita as críticas e defende que vender a virgindade é uma forma de emancipação. "Se quiser passar a minha primeira vez com alguém que não conheço é uma decisão minha", afirma, dizendo que já tomara a decisão de o fazer quando se deparou com a agência em causa, que no ano passado foi notícia devido a um outro negócio: a venda da virgindade de uma romena de 18 anos, Aleexandra Khefren, por 2,3 milhões de euros.

O site da agência está com problemas, devido ao excesso de afluência.

