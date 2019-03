Mobília de quarto "assombrada" foi vendida por mil dólares

Uma loja de uma instituição social da Carolina do Norte, nos Estados Unidos da América, ganhou mil dólares (cerca de 880 euros) com a venda de uma mobília de quarto, em madeira, esculpida à mão, e que alegadamente está "assombrada". A cómoda e a cama tinham sido oferecidas à loja e, apesar do aviso para fantasmas, ou talvez por causa dele, os compradores não tardaram a aparecer.

A Habitat for Humanity ReStore, do condado de Rowan, avisou os potenciais clientes de que o proprietário anterior relatou que ele e a sua mulher tinham "pesadelos contínuos" enquanto a mobília esteve no seu quarto. Acrescentou ainda que os seus cães também se comportavam de forma estranha junto da cómoda e da cama dos anos 1950, pois "não paravam de latir".

A diretora de operações da loja, Elizabeth Brady, diz que dois clientes habituais ficaram intrigados e pagaram o preço total, mas não acreditam que a mobília esteja mesmo assombrada.

Como uma organização cristã na área de habitação, os responsáveis da instituição fizeram questão de divulgar aos compradores que os móveis podiam estar assombrados, tendo e recusou a ideia que foi uma estratégia de publicidade.