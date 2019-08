MNE iraniano chega de surpresa a Biarritz

O site flightradar24.com indicou que um avião do governo iraniano aterrou no aeroporto de Biarritz, que está fechado durante a cimeira que decorre de sábado a segunda-feira.



A televisão estatal iraniana citou o Ministério dos Negócios Estrangeiros dizendo que Javad Zarif não iria dialogar com a delegação norte-americana.

Questionado sobre as notícias de que Zarif tinha aterrado em Biarritz, Trump disse: "Sem comentários." De manhã, na cimeira do G7, Trump pareceu ignorar os esforços franceses para mediar a questão com o Irão, dizendo que, embora estivesse feliz por Paris contactar Teerão, ele prosseguiria com as suas próprias iniciativas.



O gabinete do presidente francês Emmanuel Macron, que está a organizar a cimeira do G7, recusou-se a comentar, tal como o Ministério dos Negócios Estrangeiros francês.

Macron recebera Zarif no Eliseu na sexta-feira.



Os líderes europeus têm tentado refrear um conflito cada vez mais grave entre o Irão e os Estados Unidos desde que Trump retirou o seu país do acordo nuclear do Irão, mediado internacionalmente em 2015, e reinstituiu sanções contra a economia iraniana.



A França disse que os líderes do G7 concordaram que Macron deveria realizar conversações e passar mensagens para o Irão. No entanto, Trump, que impulsionou uma política de pressão máxima sobre o Irão, distanciou-se da proposta, dizendo que nem sequer a tinha discutido.