Theresa May enfrenta motim. Plano para o brexit em causa

O ministro dos Negócios Estrangeiros Britânicos, Boris Johnson, bateu com a porta do governo britânico. É a segunda demissão no espaço de horas.

David Davis, ministro para o brexit, foi o primeiro. Invocou discordar com o plano da primeira-ministra, revelado na sexta-feira, para a criação de uma zona de comércio livre entre o Reino Unido e União Europeia.

Na sexta-feira, após uma reunião de várias horas, a primeira-ministra Theresa May havia anunciado ter reunido apoio do seu governo sobre um plano para o futuro relacionamento comercial do seu país com a União Europeia.



May planeia deslocar-se a Bruxelas para apresentar a estratégia, que passa pelo estabelecimento de uma área de comércio livre que obriga o Reino Unido a respeitar os regulamentos europeus.

Este acordo não agrada à linha dura dos eurocéticos: é considerado suave. Após a renúncia de Davis, as apostas recaíam sobre Boris Johnson, até agora a voz dos brexiteers no governo.

Este, na reunião de Chequers, na residência de campo da primeira-ministra, terá classificado o acordo de mau.



Já os empresários britânicos suspiram pelo acordo que Theresa May quer assinar com Bruxelas.

"Estamos todos fartos do brexit e os líderes empresariais pedem ao governo que se una a esta última proposta e garanta um acordo com a UE rapidamente. Não é perfeito, mas é um compromisso razoável... vamos seguir em frente em prol dos negócios, da economia, dos empregos e da sanidade da nação", disse o administrador da cadeia de pubs Young's, Patrick Dardis, ao Evening Standard.