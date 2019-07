Mistério no Canadá: jovens desaparecidos são agora suspeitos de assassinar turistas

© NSW Police handout/Australia and New Zealand/EPA

China proíbe importações de carne do Canadá

Dois jovens que tinham sido dados como desaparecidos são agora suspeitos de um duplo homicídio e alvo de uma enorme operação de caça ao homem no Canadá.

Bryer Schmegelsky e Kam McLeod, de 18 e 19 anos, eram procurados desde que um carro foi encontrado incendiado numa estrada remota, na Colúmbia Britânica, a 19 de julho, e tudo indicava que podiam ter sido vítimas de um crime. Agora são suspeitos e considerados perigosos.

As autoridades acreditam que os jovens podem estar envolvidos no homicídio de Lucas Fowler e Chynna Deese, um casal de turistas que partiu à aventura pelo Canadá e foi assassinado numa autoestrada perto de Liard Hot Springs.

O casal estava a realizar uma viagem ao Alasca quando a carrinha na qual seguiam avariou. Muitos foram os que pararam para os ajudar, mas os jovens garantiram que estava tudo controlado. No dia 15 de julho, Lucas e Chynna foram encontrados mortos na berma da estrada.

Carrinha na qual o casal fazia a viagem. © RCMP/Handout/Rueters

Quatro dias depois, na mesma autoestrada, os representantes da Real Polícia Montada do Canadá declararam o desaparecimento dos dois jovens, McLeod e Schmegelsky, após ter sido encontrado em chamas o carro em que seguiam.

Os jovens desaparecidos - Kam McLeod e Bryer Schmegelsky. © RCMP - Royal Canadian Mounted Police

Enquanto a polícia procedia às buscas pelos jovens, encontrou um corpo, a quilómetros do carro ardido, que não pertencia a nenhum dos rapazes. NoTwitter, a polícia local apela aos seguidores para que ajudem na descoberta de identidade do homem.

As autoridades acreditam que a morte deste homem poderá estar ligada ao desaparecimento de Kam McLeod e de Bryer Schmegelsky e ao duplo homicídio do casal de turistas, tendo em conta que tudo se passou na mesma autoestrada e num curto espaço de tempo. Os dois jovens já foram vistos a milhares de quilómetros do local, na região de Saskatchewan.

A polícia considera-os agora suspeitos e, através das redes sociais, apelou à população que fizesse chegar qualquer informação sobre os dois rapazes, que são considerados perigosos.