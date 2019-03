Mistério dos telefones Garfield na praia resolvido passados 35 anos

Desde a década de 1980, que davam à costa de Iroise, na Bretanha, telefones laranja com a forma do famoso gato Garfield, sem que houvesse explicação para tamanha bizarria. Mas o mistério acabou desfeito: tudo não passou de um contentor carregado com esses aparelhos que se afundou.

As equipas de limpeza das praias há muito que suspeitavam que se poderia tratar de um contentor perdido, mas nunca o conseguiram encontrar. Os media voltaram a dar atenção ao assunto quando um agricultor local se lembrou que o primeiro telefone Garfield tinha aparecido após uma tempestade no início dos anos 80, quando ainda era jovem. Foi ele quem veio a descobrir a localização do contentor - uma caverna marítima isolada, apenas acessível com a maré baixa.

"É preciso conhecer muito bem esta área", disse o agricultor aos jornalistas. "Encontrámos um contentor encalhado numa fissura e estava aberto. Muitas das coisas tinham desaparecido, mas havia ainda um conjunto de telefones. Membros do grupo Ar Viltansou, acompanhados por jornalistas franceses, partiram para o encontrar. Escalando as pedras escorregadias até à caverna, a equipa viu restos do contentor desaparecido e, entre as rochas, os telefones laranja com a forma do famoso gato.

Estes telefones, feitos em plástico na década de 1980, ainda são hoje muito procurados pelos colecionadores que os compram e vendem online.