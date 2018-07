Ministro do Trabalho brasileiro afastado do cargo no âmbito de investigações de fraude

O Ministro do Trabalho brasileiro foi esta quinta-feira suspenso do cargo pelo Supremo Tribunal Federal (STF) durante uma ação realizada em Brasília pela Polícia Federal (PF), que investiga fraudes em registos sindicais, divulgou a imprensa brasileira.

De acordo com o portal de notícias brasileiro G1, além da suspensão do cargo, o ministro Helton Yomura está impedido de frequentar o Ministério do Trabalho e de manter contacto com os demais investigados ou funcionários.

A ação da Polícia Federal é um desdobramento da operação "Registo Espúrio", que desmantelou uma suposta organização criminosa integrada por políticos e funcionários públicos

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A PF também cumpre esta quinta-feira um mandado de busca e apreensão no gabinete do deputado federal Nelson Marquezelli.

A ação da PF é um desdobramento da operação "Registo Espúrio", que desmantelou uma suposta organização criminosa integrada por políticos e funcionários públicos que teria cometido fraudes na concessão de registos de sindicatos pelo Ministério do Trabalho.

Ao todo, são cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão temporária, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília e no Rio de Janeiro.

Além das buscas, autorizadas pelos STF a pedido da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República (PGR), serão impostas aos investigados providências cautelares para proibir que os políticos frequentem o Ministério do Trabalho e mantenham contacto com os demais investigados ou funcionários.

Segundo a PF, as investigações e o material apreendido nas primeiras fases da operação "Registo Espúrio" indicam a integração de novos atores e apontam que cargos da estrutura do Ministério do Trabalho foram preenchidos com pessoas comprometidas com os interesses do grupo criminoso, permitindo a manutenção das ações ilícitas.

Em maio deste ano, a polícia fez buscas nos gabinetes dos deputados federais Paulinho da Força, Jovair Arantes e Wilson Filho, cujas prisões chegaram a ser pedidas pela PF, mas o juiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, não autorizou.

Em São Paulo, os agentes da polícia fizeram buscas na Força Sindical e na União Geral dos Trabalhadores (UGT)

Segundo as investigações, o "núcleo político" do suposto esquema teria como participantes, além destes deputados, o deputado cassado Roberto Jefferson; o suplente de deputado Ademir Camilo Prates Rodrigues; e os senadores Dalírio Beber e Cidinho Santos, atualmente com o mandato suspenso.

A PF também pediu a prisão de Roberto Jefferson, mas Edson Fachin não autorizou. Segundo o juiz, há indícios de que Jefferson sabia do esquema, mas não beneficiou com isso.

Em São Paulo, os agentes da polícia fizeram buscas na Força Sindical e na União Geral dos Trabalhadores (UGT).

Outros alvos da operação, para os quais havia mandados de prisão expedidos, são Leonardo José Arantes e Rogério Papalardo Arantes, sobrinhos do deputado Jovair Arantes.