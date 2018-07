Governante britânico renuncia após escândalo sobre sexting com empregadas de bar

Andrew Griffiths, de 47 anos, renunciou ao cargo de secretário de Estado depois de o jornal "Sunday Mirror" ter revelado mensagens com conteúdo sexual que enviou a duas mulheres.

Em causa estão cerca de duas mil mensagens de texto com conteúdo sexual explícito, enviadas ao longo de três semanas para as duas mulheres, empregadas de bar, cerca de 20 anos mais novas do que Griffiths.

Sem nunca se ter encontrado pessoalmente com as jovens, o secretário de Estado para as pequenas empresas do Reino Unido terá "bombardeado" as duas com mensagens nas quais descrevia as suas fantasias sexuais, enviadas através do Facebook, Instagram, WhatsApp e Snapchat. Além de pedir que lhe enviassem fotos e vídeos, chegou mesmo a sugerir alugar um apartamento para que se pudessem encontrar.

Imogen Treharne, 28, contou ao Mirror que tentou conversar com Andrew Griffiths sobre o trabalho, mas "ele não queria falar de outra coisa além de sexo". De acordo com a mesma publicação, o primeiro contacto do ministro terá ocorrido no dia 16 de junho, depois de Imogen ter publicado um vídeo "atrevido" no Snapchat, mas o membro do parlamento britânico já seguia as jovens há seis meses.

Após o escândalo, o governante assumiu estar "profundamente envergonhado" pelo "sofrimento que causou à mulher e família", e pediu desculpa à primeira-ministra e ao Governo pela situação. Em declarações ao Sunday Mirror, avançou, ainda, que iria procurar "ajuda profissional" para garantir que a situação não se voltaria a repetir.

Pessoas ligadas ao governo britânico classificaram o seu comportamento como "depravado" e consideraram que o conteúdo das mensagens era "sadomasoquista", conta o The Sunday Times.

Membro do parlamento do Reino Unido por Burton desde 2010, Andrew Griffiths foi pai pela primeira vez em abril deste ano. Depois de anos como chefe de gabinete, tornou-se secretário de Estado em janeiro.