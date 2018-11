Ministro britânico para o Brexit pede demissão. "Não posso apoiar o acordo proposto"

Dominic Raab era o ministro para as negociações do 'brexit' desde o passado mês de julho

Governo dividido concede acordo do brexit a Theresa May

O ministro britânico para o Brexit, Dominic Raab, apresentou a demissão do cargo esta quinta-feira, alegando que não pode, "em consciência", apoiar o rascunho do acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia.

Raab anunciou a resignação no Twitter, tornando pública a carta de demissão que enviou a Theresa May.

"Lamento dizer que, no seguimento da reunião do governo de ontem a propósito do acordo para o Brexit, tenho de me demitir. Compreendo porque escolheu prosseguir com o acordo com a UE nos termos propostos, e respeito as diferentes visões defendidas em boa-fé por todos os nossos colegas", refere Raab na missiva enviada à primeira-ministra britânica. "Da minha parte, não posso apoiar o acordo proposto por duas razões. Primeiro, acredito que o regime regulatório proposto para a Irlanda do Norte representa uma ameaça muito real à integridade do Reino Unido. Segundo, não posso apoiar um acordo indefinido com uma barreira, em que a União Europeia tem um veto em relação à nossa possibilidade de saída", escreveu.

O ponto mais controverso do projeto de acordo diz respeito às disposições para impedir o regresso de uma fronteira física entre a região britânica da Irlanda do Norte e a vizinha República da Irlanda, membro da União Europeia.

Já esta quinta-feira, o secretário de Estado para a Irlanda do Norte também pediu demissão, na sequência do acordo para o Brexit alcançado ontem.

Shailesh Vara anunciou também a demissão no Twitter. "Com muita tristeza, submeti a minha carta de demissão à primeira-ministra", escreveu.

O deputado conservador disse que o acordo preliminar firmado com Bruxelas pela primeira-ministra britânica, Theresa May, deixa o Reino Unido a meio do caminho, sem um limite de tempo que determine quando o país finalmente se tornará um Estado soberano.

"Este acordo não permite que o Reino Unido seja um país soberano e independente", lamentou.

"Estaremos bloqueados indefinidamente num acordo alfandegário limitado por regras determinadas pela UE sobre as quais não daremos a nossa opinião", disse ainda Shailesh Vara. Pior do que isso, segundo Vara, é que o Reino Unido não "será livre para deixar o acordo aduaneiro unilateralmente", se assim o desejar.

"Somos uma nação orgulhosa e é um dia triste quando nos vemos reduzidos a obedecer às regras de outros países que mostraram que não zelam pelos nossos interesses", disse Vara.

Theresa May anunciou na noite de quarta-feira que tinha conseguido o apoio do governo para o acordo sobre a saída da União Europeia, após uma reunião de cinco horas. Mas vários governantes terão manifestado reservas, ainda que não as tenham exposto publicamente.

Raab, que era apoiante da saída do Reino Unido da UE, foi promovido a ministro para o 'brexit' com a saída de David Davis, quando este decidiu abandonar o cargo no passado mês de julho em protesto devido aos planos de Theresa May para a saída da UE.

Em atualização