Ministro australiano demite-se depois de polémica com mulher de 'site' de encontros

Um ministro do governo australiano foi obrigado a demitir-se depois de uma mulher o ter acusado de "comportamento inapropriado" durante uma viagem oficial a Hong Kong em Novembro. Andrew Broad, de 43 anos, usou um site de encontros de "sugar babies" (mulheres jovens que procuram homens mais velhos e com dinheiro, que lhes paguem experiências de luxo) para arranjar companhia para jantar na região administrativa chinesa, noticia a revista New Idea.

Amy, uma jovem na casa dos 20 anos, acusa o político australiano de lhe ter enviado mensagens com conteúdo sexual explícito e depois de lhe ter posto a mão na perna durante o jantar, o que a levou a deixar a mesa. Refira-se que estes sites de encontros referem claramente que as "sugar babies" não são acompanhantes de luxo nem se vendem por sexo. Perante estas acusações, o primeiro-ministro da Austrália, Michael McCormack teve uma "curta e bem-educada" conversa com o seu ministro, que terminou com a demissão de Broad, que vai deixar as primeiras filas do parlamento, embora continue a ser deputado pelo Partido Nacional da Austrália.

Questionado pela revista New Idea sobre este caso, Andrew Broad, que é casado e ficou conhecido pela sua objeção ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, disse apenas que o assunto estava entregue à polícia federal australiana e que não iria fazer mais comentários, até porque tinha sido avisado de que "a pessoa que fez estas acusações pode estar envolvida em atividades criminosas".

Também o chefe de governo já veio dizer que será a polícia a "desvendar se houve comportamento inapropriado". Michael McCormack admite ainda que não sabe se foram usados dinheiros públicos para pagar o jantar, embora acredite que não, e admite que este caso surge na pior altura para o governo australiano, ensombrando as boas notícias sobre a economia.