Ministra neozelandesa vai de bicicleta até ao hospital antes do parto

A ministra neozelandesa das Mulheres decidiu ir de bicicleta até ao hospital, onde lhe foi provocado o parto. Julie Genter, de 38 anos, é uma adepta deste meio de transporte e garantiu no Instagram que pedalar lhe melhorou a disposição.

A ministra das Mulheres e membro do partidos dos Verdes da Nova Zelândia deu à luz meses depois da primeira-ministra do seu país, Jacinda Ardern. Ao contrário desta, Julie vai tirar uma licença de três meses, refere a BBC.

No post que fez no Instagram - rede social onde já tinha anunciado a gravidez - a política brincou com a ida para o hospital público de Auckland. "Eu e o meu marido pedalámos até ao hospital porque não havia espaço suficiente no carro para a equipa de apoio... mas também me pôs na melhor disposição possível!"

O percurso feito com uma bicicleta elétrica foi sobretudo "a descer". "Provavelmente devia ter pedalado mais nas últimas semanas para provocar o parto", escreveu.