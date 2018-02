Pub

A ministra-adjunta para o Emprego da Grécia, Rania Antonopoulou, foi hoje demitida após ter recebido 1000 euros mensais de subsídio de alojamento desde 2015, apesar dos seus substanciais rendimentos.

O gabinete do primeiro-ministro grego Alexis Tsipras anunciou "aceitar a demissão" de Rania Antonopoulou, algumas horas após a própria ter proposto devolver 23.000 euros que tinha recebido em dois anos, e sem o menor comentário, para além de um "agradecimento" pelo seu trabalho.

Rania Antonopoulou, que foi investigadora nos Estados Unidos antes de entrar em janeiro de 2015 para o governo de coligação entre o partido de esquerda Syriza e a direita soberanista do Anel, não tinha habitação em Atenas, e indicou que estava a beneficiar de uma lei de 1994 que concedia um subsídio de alojamento para deputados e ministros.

"Nunca tive a intenção de insultar o povo grego", assegurou num comunicado transcrito para agência noticiosa France-Presse (AFP), e quando o país emerge lentamente de uma profunda crise económica e social.

A ministra declarou "compreender" que a sua situação "tenha motivado a indignação do público", pelo facto de em 2015 ter declarado um valor em ações de 340.000 dólares (276 mil euros) e um rendimento de 70.000 dólares (57 mil euros) anuais, precisou a AFP.

O seu marido, Dimitris Papadimitriou, ministro da Economia desde novembro de 2016, declarou por sua vez em 2015 poupanças no valor de 2,7 milhões de dólares (2,1 milhões de euros) e um rendimento anual de mais de mais de 450.000 dólares (366 mil euros). Na tarde de hoje, escusou-se a comentar a saída de sua mulher do Executivo.

O Syriza está atualmente atrás das intenções de voto face aos conservadores da Nova Democracia (ND) na generalidade das sondagens de opinião, com as próximas legislativas previstas para o outono de 2019.

Desde há algumas semanas circulam rumores sobre uma eventual remodelação no Executivo, mas um porta-voz limitou-se a referir hoje, antes do anúncio da demissão, que "as remodelações não são anunciadas por antecipação".