O capitão da marinha espanhola Javier Montojo Salazar morreu na Antártida, depois de aparentemente ter caído borda fora da fragata Hespérides.

O militar e investigador oceanográfico desapareceu na sexta-feira à noite, perto da base Juan Carlos 1 na Ilha de Livingstone, e o corpo foi encontrado seis horas depois. Estava no navio na função de investigador do projeto europeu Galileo e não como militar.

"O corpo do capitão está no navio, que vai em direção a Usuahia, na Argentina, de onde será repatriado", informou o ministério da Defesa no sábado.

A base Juan Carlos 1 está operacional desde 1981 e serve de apoio a projetos científicos no verão do hemisfério sul, de novembro ao início de março.

