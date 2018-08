Milhares manifestam-se em Moscovo pela liberdade na Internet

Mais de 12.000 pessoas manifestaram-se hoje no centro de Moscovo em defesa da liberdade na Internet, na sequência do bloqueio da aplicação de mensagens Telegram por recusar fornecer aos serviços de informações dados encriptados dos utilizadores.

Um tribunal russo ordenou a 13 de abril o bloqueio da popular aplicação, com 200 milhões de utilizadores em todo o mundo, mas a Telegram, desenvolvida pelo empresário russo Pavel Durov, prometeu manter a aplicação a funcionar e repetiu que fornecer tais informações violaria o direito à privacidade dos utilizadores.

Em consequência, a autoridade reguladora das comunicações russa bloqueou alguns servidores de empresas tecnológicas como a Google, Apple e Amazon, o que afetou milhões de 'sites', entre os quais o YouTube e o Gmail, mas não perturbou, até agora, o funcionamento da Telegram.

Hoje, feriado na Rússia, milhares de pessoas, entre as quais opositores ao Presidente russo, Vladimir Putin, manifestaram-se numa rua do centro de Moscovo com cartazes com inscrições como "Pela liberdade de expressão" ou "Abaixo o czar".

O protesto, convocado pelo quase desconhecido Partido Libertário da Rússia, foi autorizado pela câmara municipal.

O dirigente opositor Alexei Navalny, que ganhou popularidade através de um blogue em que denunciava casos de corrupção de membros do governo russo, participou no protesto e acusou as autoridades de violarem a privacidade dos cidadãos.

"Ligo a televisão e vejo a notícia de que uns tipos decidiram que querem ter o direito de ler tudo o que eu escrevo no Telegram. Não vou tolerar isso!", disse Navalny aos manifestantes, agradecendo ao fundador da Telegram.

"Obrigado Pacha [diminutivo de Pavel] Duroc por teres apelado à resistência, porque resistir é isto, é fazermos qualquer coisa, não nos calarmos", disse.

O fundador da Telegram, Durov, escreveu numa rede social que a manifestação "não tem precedente" e disse sentir-se "orgulhoso de ter nascido no mesmo país" que os "milhares de jovens progressistas" que se manifestaram.

Durov, que também criou a rede social Vkontakte, a maior da Europa, acrescentou que "a Rússia está numa encruzilhada" na qual se vai decidir se a liberdade na internet é ou não inegociável.

Nos últimos anos, a Rússia adotou uma série de leis que limitam a liberdade na Internet e a privacidade dos utilizadores.

Uma dessas leis impõe aos operadores de telemóveis que registem os dados de chamadas e mensagens durante vários meses e outra prevê que ativistas possam ser multados ou presos por mensagens que tenham colocado nas redes sociais.