Milhares de estrelas-do-mar mortas numa praia do Reino Unido

Um cenário dantesco foi encontrado numa praia em Ramsgate, no Reino Unido. As imagens de milhares de estrelas-do-mar encontradas mortas, que foram partilhadas nas redes sociais, são chocantes

"Isto é tão triste. Nunca vi algo assim". Esta é uma das muitas reações nas redes sociais às imagens que mostram milhares de estrelas-do-mar mortas, que foram encontradas numa praia em Ramsgate, no sudeste de Inglaterra.

Também caranguejos, peixes, lagostas e gaivotas foram encontrados sem vida no areal no domingo, um acontecimento que foi registado em vídeo e em fotos que foram partilhadas nas redes sociais.

As baixas temperaturas terão sido a causa de morte. De acordo com Sociedade de Conservação Marinha do Reino Unido, "a causa parece ser uma combinação de frio extremo

"Ver tantos milhares de animais mortos na nossa praia foi perturbador", confessou Chris Constantine, um habitante de Ramsgate, chocado com o que presenciou.

As baixas temperaturas terão estado na origem das mortes. De acordo com Sociedade de Conservação Marinha do Reino Unido, "a causa parece ser uma combinação de frio extremo [em alguns casos a água pode congelar]". "O sul do Mar do Norte é particularmente superficial, e, por isso, podem existir poucos locais seguros para a vida marinha se refugiar", refere o organismo no seu site.

James Woods, da Wildlife Trust contou que não é a primeira que isto acontece, mas admitiu que nunca a esta escala.

Várias pessoas deslocaram-se ao local para ver de perto as imagens surpreendentes e chocantes das milhares de estrelas-do-mar mortas. Voluntários e pescadores deslocaram-se até à praia para ajudar a retirar os animais mortos do areal, mas também para salvar lagostas, que ainda apresentavam sinais de vida.

