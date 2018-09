Milhares de dólares corrompem centenas de dirigentes e árbitros no Gana

O vídeo produzido para a BBC não podia ser mais esclarecedor. Uma das figuras mais importantes do futebol africano, responsável pela federação do Gana, Kwesi Nyantaky, aparece a receber 65 mil dólares de oferta e colocá-los num saco de plástico, após uma reunião sobre um patrocínio. Kwesi está a ser "corrompido" por uma equipa de jornalistas infiltrados, que se mobilizaram para provar que existe corrupção ativa, ao mais alto nível, no futebol no Gana.

Numa investigação de dois anos e controversa pelo modo como foi feita - com recurso a uma vasta equipa de infiltrados -, o jornalista Anos Aremeyan Anas conseguiu provar que há centenas de árbitros ganeses a receberem dinheiro para viciarem resultados no campeonato nacional. Mas também a nível internacional.

Na peça, sob o título "traição no jogo", é revelado também o caso de um árbitro internacional, indicado para o Campeonato do Mundo da Rússia, que foi abordado durante o campeonato do Gana e recebeu 600 dólares em dinheiro. A Fifa revelou, entretanto, que este árbitro já renunciou à sua participação na competição internacional.