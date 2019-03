Mike Pompeo espera retomar negociações com Pyonyang "nas próximas semanas"

Coreia do Norte: resolução da ONU sobre direitos humanos é "provocação grave"

Os Estados Unidos querem retomar em breve as conversações com a Coreia do Norte, interrompidas na passada semana sem qualquer acordo.

"Espero que possamos voltar ao trabalho e que consiga enviar uma equipa a Pyongyang nas próximas semanas, para continuar a identificar áreas de interesse comum", disse o chefe da diplomacia dos EUA, durante uma viagem ao estado norte-americano de Iowa.

Ainda assim, Pompeo reconheceu que não existe, ainda, "nenhum compromisso" da parte de Pyongyang.

A cimeira entre o Presidente norte-americano, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, em Hanói, no Vietname, na semana passada, começou com sinais de harmonia, mas o entendimento esbarrou na questão da desnuclearização da península coreana, sem que houvesse possibilidade de um acordo.

Na segunda-feira, a Coreia do Sul propôs conversações com os dois países, com o objetivo de relançar o diálogo sobre a desnuclearização.