UE canaliza mais 45,6 milhões de euros para apoiar Espanha e Grécia

Grupo de migrantes no porto de Málaga, em Espanha

A Comissão Europeia anunciou esta segunda-feira um reforço de 45,6 milhões de euros para ajudar Espanha e Grécia a responder à crescente chegada de migrantes aos portos dos dois países.

"Atendendo ao crescente número de chegadas, Espanha irá receber 25,6 milhões de euros para aumentar a sua capacidade de acolhimento na costa sul e em Ceuta e Melilla, assim como para incrementar as recolocações", especifica o comunicado do executivo comunitário.

A nota esclarece que a União Europeia (UE) canalizou 20 milhões de euros para o Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados com vista a melhorar as condições de receção de migrantes na Grécia, nomeadamente na ilha de Lesbos.

"A Comissão continua a cumprir os seus compromissos com os Estados-membros sob pressão. Espanha viu o número de chegadas crescer durante o último ano e nós precisamos de assumir a responsabilidade de ajudá-los a lidar com este crescimento e com o repatriamento daqueles que não têm direito de ficar na Europa", disse o comissário europeu das Migrações, Assuntos Internos e Cidadania.

Dimitris Avramopoulos lembrou ainda que, apesar de o número de chegadas de migrantes aos portos da Grécia ter decaído nos últimos meses, o país ainda enfrenta "uma pressão migratória significante".

Com este novo envelope financeiro, a Comissão Europeia já mobilizou mais de mil milhões de euros em assistência de emergência para ajudar os Estados-membros a enfrentar a crise dos migrantes.