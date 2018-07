Seis crianças morrem sufocadas dentro de um contentor na Líbia

Oito pessoas, a maior parte crianças, morreram esta segunda-feira na Líbia, sufocadas dentro de um contentor com migrantes na cidade de Zuwara, no oeste do país, anunciaram as autoridades.

Os oito mortos - seis crianças, uma mulher e um jovem - estavam entre cerca de 100 migrantes que ficaram fechados no contentor por bastante tempo, anunciaram as autoridades de segurança da cidade na rede social Facebook.

O tráfico de pessoas prosperou na Líbia desde a revolta de 2011, que derrubou o ditador Moammar Gadhafi

Os restantes migrantes presos no contentor são de nacionalidade africana, árabe e paquistanesa e foram levados para o hospital local para tratamento.

Esta é a mais recente tragédia de migrantes na Líbia, onde o tráfico de pessoas prosperou desde a revolta de 2011, que derrubou o ditador Moammar Gadhafi.

Os governos rivais baseados no leste e oeste da Líbia dependem de milícias para manter a ordem, no entanto, algumas milícias envolveram-se no tráfico de seres humanos.