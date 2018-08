Navio com 177 migrantes chegou ao porto italiano de Catânia

Um navio militar italiano com 177 migrantes a bordo chegou ao porto de Catânia, na Sicília, sul de Itália, onde ficará até que o Governo autorize as pessoas a desembarcar.

Os migrantes vão permanecer durante a noite no Diciotti e não está previsto que vão a terra, para já, tal como foi decidido pelo Ministério do Interior italiano, que pretende que estas pessoas sejam distribuídas por países da União Europeia.

O navio permaneceu cinco dias no mar Mediterrâneo à espera de autorização do Governo italiano para se dirigir a um porto.

Durante este tempo, as autoridades de Itália e de Malta debateram qual dos dois países deveria responsabilizar-se pelos migrantes.

As pessoas a bordo do Diciotti foram salvas na quinta-feira, em águas de Malta, por outras duas embarcações mais pequenas da guarda-costeira italiana, segundo o Ministério do Interior italiano.

Itália pediu a Malta que recebesse o navio, mas Malta recusou e acusou Itália de ter recolhido os migrantes em águas maltesas "só para os impedir de entrar em águas italianas".