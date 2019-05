Crise dos migrantes. Mais uma criança morre à guarda das autoridades americanas

Papa doa meio milhão para ajudar migrantes retidos no México

Mais de mil migrantes escaparam de centro de detenção no México

As autoridades norte-americanas anunciaram esta quinta-feira que uma criança oriunda de El Salvador morreu em setembro passado quando se encontrava sob custódia federal, elevando para seis o número de migrantes menores que morreram nestas circunstâncias.

Os media norte-americanos e internacionais noticiaram nos últimos dias que pelo menos cinco menores, que se encontravam sob custódia das autoridades fronteiriças norte-americanas, morreram desde dezembro de 2018.

O porta-voz do Departamento de Saúde norte-americano (DHS, na sigla em inglês), Mark Weber, indicou que este novo caso, relativo a uma menina de 10 anos, é anterior aos outros casos relatados.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Num comunicado, Weber precisou que criança, que não foi identificada, entrou num centro do gabinete de recolocação de refugiados em março de 2018 e que apresentava problemas cardíacos congénitos.

A criança sofreu complicações durante uma cirurgia e entrou em estado de coma, explicou Mark Weber, acrescentando que a menor seria posteriormente transferida para dois hospitais no Arizona e no Nebraska, onde viria a morrer em setembro de 2018.

"Uma tragédia debaixo dos nossos olhos: a notícia de uma criança de 10 anos de El Salvador morreu sob custódia da imigração norte-americana é simplesmente indignante (...). O Congresso deve investigar este nefasto padrão de mortes imediatamente", declarou Jess Morales, presidente do grupo de defesa de migrantes Families Belong Together, num comunicado.

Carlos, 16 anos, foi diagnosticado com gripe e morreu

O mais recente caso relatado tinha sido de um adolescente de 16 anos oriundo da Guatemala, identificado como Carlos Gregorio Hernandez Vasquez.

Detido pelas autoridades fronteiriças a 13 de maio por ter atravessado ilegalmente a fronteira dos Estados Unidos, o adolescente, que viajava sozinho, foi levado para o centro de detenção da cidade fronteiriça de Mcallen.

As crianças têm sido a face mais visível da tragédia dos refugiados da América Central que tentam entrar nos Estados Unidos. © REUTERS/Loren Elliott

Dias depois, a 19 de maio, Carlos Vasquez foi diagnosticado com gripe e recebeu, na altura, cuidados médicos. Posteriormente, seria transferido para uma esquadra da polícia fronteiriça em Weslaco, Texas, supostamente para impedir a propagação da doença entre os outros migrantes.

Na segunda-feira passada, o adolescente foi encontrado sem sinais vitais. A causa oficial da morte não foi anunciada.

Jakelin Caal Maquin, uma menina de sete anos que morreu em dezembro de 2018 de uma infeção bacteriana, foi o primeiro caso a ser divulgado.

O centro de Mcallen, um dos maiores centros de detenção da polícia fronteiriça norte-americana, foi colocado, entretanto, em quarentena.

Oposição fala em atrocidades e pede investigação

A oposição democrata no Congresso veio já pedir uma investigação federal sobre a morte destes migrantes menores e sobre a detenção de crianças na fronteira norte-americana.

"Estão a ocultar a verdade sobre estas atrocidades ao povo americano", disse, esta semana, o congressista democrata do Texas, Joaquin Castro, mencionando uma "epidemia de morte" na fronteira.

Só em abril, autoridades norte-americanas detiveram 98 977 migrantes sem documentos na com o México. © REUTERS/ Jose Luis Gonzalez

As autoridades norte-americanas afirmaram há algumas semanas que o dispositivo fronteiriço está "à beira de uma rutura" devido ao aumento significativo de pessoas, muitas delas oriundas de países da América Central e muitas delas menores de idade, que tentam entrar nos Estados Unidos.

Os serviços norte-americanos detiveram 98 977 migrantes indocumentados na fronteira sul, entre o México e os Estados Unidos, durante o mês de abril, o maior número dos últimos seis meses.

Destes migrantes, 8 897 eram menores não acompanhados, de acordo com as estatísticas oficiais lançadas no início de maio.

Com estes novos números, as detenções de migrantes na fronteira superaram a fasquia das 460 mil desde o início do atual ano fiscal, que começou em outubro.

Segundo as autoridades norte-americanas, este valor é superior ao número total de detenções na fronteira desde 2009.