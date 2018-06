Pub

Porta-voz do governo alemão frisou em contrapartida a importância de chegar a "acordos bilaterais e multilaterais" na minicimeira do próximo domingo

Uma porta-voz do Governo da Alemanha advertiu esta sexta-feira que não vai haver uma solução europeia para o problema das migrações na cimeira da União Europeia (UE) da próxima semana.

"Não vai haver uma solução de conjunto para o problema migratório na cimeira da UE do final da próxima semana", disse Ulrike Demmer numa conferência de imprensa.

A porta-voz frisou em contrapartida a importância de chegar a "acordos bilaterais e multilaterais" na minicimeira do próximo domingo.

Pelo menos 16 líderes europeus vão participar na minicimeira de domingo, em Bruxelas, anunciada pela Comissão Europeia como uma "reunião informal" para encontrar "soluções europeias" para os fluxos migratórios, com vista à "próxima reunião do Conselho Europeu".

Segundo a Comissão, está confirmada a participação de dirigentes da Alemanha, França, Itália, Grécia, Malta, Espanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Dinamarca, Eslovénia, Finlândia, Holanda, Luxemburgo e Suécia.

A gestão europeia dos fluxos migratórios voltou à ordem do dia com o caso Aquarius, um navio de uma organização não-governamental francesa com migrantes resgatados do mar que foi proibido de aportar na costa italiana e acabou por ser recebido por Espanha.

O caso deu também origem a divergências no Governo alemão, com o ministro do Interior a fazer um ultimato a Angela Merkel ameaçando encerrar as fronteiras da Alemanha "em julho" se não for conseguido um acordo entre os dirigentes europeus na cimeira de 28 e 29 de junho.