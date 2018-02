Pub

Densímetro nuclear pode ser um perigo para a saúde pública se for retirada do seu recipiente

O governo do México emitiu esta sexta-feira um alerta para sete estados devido ao roubo no centro do país de uma fonte radioativa que pode ser perigosa para a saúde humana se for removida do recipiente.

Em comunicado, a Coordenação Nacional de Proteção Civil disse que um densímetro nuclear desapareceu na quinta-feira de um veículo, no município de León, no estado de Guanajuato.

O alerta envolve as unidades de Proteção Civil dos Estados de Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Aguascalientes e Zacatecas.

A Proteção Civil avisou a população que, no caso de encontrar a referida fonte, não deve manipular o equipamento nem aproximar-se, estabelecendo um perímetro de segurança de pelo menos cinco metros.

O México já registou 11 outros incidentes de roubo de material radioativo desde finais de 2013, o mais recente dos quais em outubro passado, na cidade de Tepic.