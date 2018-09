"Medicane", a tempestade rara que vai atingir a Grécia

A Grécia está em alerta para a possibilidade de ser atingida por um ciclone tropical, numa altura em que fortes rajadas de vento continuam a soprar no território, levando as autoridades a fechar escolas e portos. O alerta laranja é para as zonas que envolvem Atenas, as ilhas do Mar Egeu e o centro e este do Peloponeso.

O Observatório de Atenas, citado pela agência AFP, alerta para a possibilidade da formação de um "fenómeno raro na Grécia, um ciclone mediterrânico "medicane" (junção das palavras 'mediterranean' e 'hurricane', furacão em inglês), que começará no Mar Jónico até ao sudeste do continente grego.

Devido às rajadas de vento, que sopram a 85 km/hora, as ligações marítimas entre as ilhas do Mar Egeu e o continente grego permanecem cortadas pelo segundo dia consecutivo.

As escolas mantêm-se fechadas nas ilhas Zakynthos, Mykonos, Tinos e Andros, situadas no Mar Eugeu, e na municipalidade Saronic, perto de Atenas, comunicou a polícia portuária à AFP.

Nos subúrbios do norte de Atenas, várias árvores caíram sobre cabos elétricos.

Os bombeiros receberam mais de 350 chamadas para remover destroços e impedir que provoquem danos adicionais, afirmou um responsável à AFP.

Na quarta-feira, os trabalhos em curso para retirar migrantes do campo de refugiados na ilha de Lesbos foram suspensos por causa dos ventos fortes e das condições climáticas não propícias.