Pouco mais de 30% pensam que o presidente terá de deixar o cargo em 2018. A maioria acredita na sua inocência. Muitos menos acreditam na inocência dos seus próximos.

Quase 50% dos inquiridos numa sondagem divulgada ontem pensa que o presidente Donald Trump sairá ilibado na investigação do procurador especial Robert Mueller sobre as ligações da campanha do multimilionário republicano e personalidades russas nas eleições de 2016. Apenas 32% acredita que será forçado a abandonar a Casa Branca no ano em curso.

Robert Mueller está a negociar com a equipa de advogados de Trump uma entrevista com o presidente para abordar a questão, que os juristas deste querem esteja a restrita a aspectos precisos da investigação. Até agora, Mueller já falou com o anterior chefe de gabinete de Trump, Reince Priebus, o genro e conselheiro especial do presidente, Jared Kushner, o ex-porta-voz Sean Spicer e o diretor de comunicação da Casa Branca, Hope Hicks. Uma conversa com o presidente pode revelar-se determinante, tendo presente as revelações surgidas no livro Fire and Fury: Inside the Trump White House, de Michael Wolff, que tanta irritação tem provocado a Trump. Ainda ontem, este defendeu legislação mais dura para casos de "difamação", como os que considera estar-se perante com esta publicação. Para Trump, a atual lei é "fraude e uma vergonha", contrária aos "nossos valores americanos", e que permite o enriquecimento de mentirosos. "Não se pode dizer coisas falsas, sabendo que são falsas, e sorrir ao ver o dinheiro entrar na nossa conta", disse o presidente.

A acreditar na sondagem Politico/Morning Consult, Trump pode estar tranquilo. Foram 48% dos inquiridos a considerarem que ele será ilibado pela presente investigação e 37% a pensarem que não sairá incólume do processo conduzido por Mueller. Só 32% julga que terá de deixar a Casa Branca em 2018.

Apesar de se declarar inocente e de afirmar estar em curso " a maior caça às bruxas" da história dos EUA, o presidente tem pedido nos últimos dias para os republicanos "assumirem o controlo" e porem fim à investigação, com o argumento, como disse ontem, de que esta "prejudica a nossa governação". Até ao momento, quatro colaboradores de Trump, quer durante a campanha quer nos primeiros tempos na Casa Branca, já foram acusados: o ex-conselheiro de segurança nacional Michael Flynn, o diretor de campanha Paul Manafort, um próximo deste, Richard Gates, e George Papadopoulos, que integrou a equipa de política externa da transição.

A sondagem mostra ainda que os elementos próximos da família presidencial, como o genro ou o filho Donald Trump Jr., serão igualmente ilibados. Aqui, os números são, contudo, reveladores: 46% acha improvável qualquer acusação, mas 41% acredita que esta é possível.

O inquérito decorreu nos passados dias 4 e 5, quando estalou a divulgação de algumas das histórias contidas no livro de Wolff, realçando-se os comentários críticos sobre a capacidade do presidente de desempenhar as suas funções, uma atmosfera de guerrilha interna permanente e de ambições desmedidas de algumas figuras, entre as quais a filha de Trump, Ivanka, que alimentaria ambições presidenciais. Aquele que é visto como uma das principais fontes de Fire and Fury, Steve Bannon, acabou por ser afastado do grupo de media que dirigia, o Breitbart News, após palavras demolidoras do presidente contra o seu comportamento.