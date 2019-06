Merkel volta a tremer e relança rumores sobre problemas de saúde

A chanceler alemã, Angela Merkel, voltou a ser filmada a tremer descontroladamente esta quinta-feira, num evento em Berlim, pouco mais de uma semana depois de um primeiro incidente, durante a visita do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que atribuiu a um golpe de calor.

Desta vez, o incidente ocorreu quando estava junto do presidente alemão, Frank Walter-Steinmeier, numa cerimónia em Berlim. A chanceler, de 64 anos, rejeitou quando lhe ofereceram um copo de água e, cerca de 30 minutos depois, quando chegou ao Parlamento, parecia bem. E enfrentou sem problemas as perguntas dos deputados.

Berlim, como o centro da Europa, está a passar por uma onda de calor. Mas segundo a agência alemã DPA, não estava calor no local do evento, para a despedida da ministra da Justiça, Katarina Barley, que vai ser eurodeputada.

O porta-voz de Merkel disse que a chanceler mantém a ida esta tarde para o Japão, onde assistirá à cimeira do G20, acrescentando que ela está "bem". Cada vez que viaja para o estrangeiro, a chanceler vai acompanhada por um médico e um paramédico.

O novo episódio deverá contudo reacender os rumores sobre eventuais problemas de saúde da chanceler. Líder dos democratas-cristãos de 2000 a 2018 (foi sucedida no cargo por Annegret Kramp-Karrenbauer), Merkel está no poder desde 2005 e anunciou no ano passado que não irá concorrer novamente nas eleições de 2021.